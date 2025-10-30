SEGRE

L'ajuntament de Lleida licita el contracte per a una enquesta sobre la seguretat de la ciutat

Té un pressupost de 12.000 euros i vol “conèixer al detall la incidència real dels fets delictius, la percepció subjectiva de la ciutadania”

Una patrulla de la Guàrdia Urbana de LleidaGuàrdia Urbana

La Paeria de Lleida va treure aquest dimecres a licitació el contracte per al servei d’elaboració i execució d’una enquesta “de victimització i seguretat ciutadana” de Lleida. 

Té un pressupost de 12.000 euros, IVA inclòs, una durada de 6 mesos i busca “recollir informació” de la ciutadania per “conèixer al detall la incidència real dels fets delictius, la percepció subjectiva de la ciutadania” i conèixer “l’eficàcia” de les mesures de la Paeria en seguretat.

