L'ajuntament de Lleida licita el contracte per a una enquesta sobre la seguretat de la ciutat
Té un pressupost de 12.000 euros i vol “conèixer al detall la incidència real dels fets delictius, la percepció subjectiva de la ciutadania”
La Paeria de Lleida va treure aquest dimecres a licitació el contracte per al servei d’elaboració i execució d’una enquesta “de victimització i seguretat ciutadana” de Lleida.
Té un pressupost de 12.000 euros, IVA inclòs, una durada de 6 mesos i busca “recollir informació” de la ciutadania per “conèixer al detall la incidència real dels fets delictius, la percepció subjectiva de la ciutadania” i conèixer “l’eficàcia” de les mesures de la Paeria en seguretat.