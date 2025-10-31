BARRIS
Denuncien la presència de rates en zones de Cappont
Arrels adverteix de dos focus a l’avinguda Alacant i Camí de Picos
Veïns de Cappont denuncien la presència de rates en diversos carrers del barri aquestes últimes setmanes. Segons va informar l’associació Arrels, dos dels principals focus de presència d’aquests rosegadors serien “el solar que hi ha al principi de l’avinguda Alacant, just al costat de l’avinguda de les Garrigues, i el que hi ha al final del carrer Camí de Picos, que fa cantonada amb la rotonda de l’avinguda Victoriano Muñoz”. L’entitat veïnal va assegurar que, a més de veure’ls per la via pública i en les proximitats d’aquests solars, “a una veïna se li va colar una rata pel balcó que dona al solar d’avinguda Alacant” i han avisat l’ajuntament perquè prengui mesures en l’assumpte. Una altra veïna també va alertar que hi ha nius de rates en les proximitats de l’Ll-11 i que en alguns edificis també han trobat rates i ratolins.
Per la seua part, l’ajuntament va informar que fan controls periòdics de rosegadors i paneroles per tot el barri i que recentment han atès incidències als carrers Camí de Picos, Picasso, Josep Carner i voltants de Riu Ebre. En aquestes inspeccions es valora “el grau d’activitat a la zona, es fan actuacions de prevenció i es donen recomanacions als veïns per evitar l’entrada d’animals”. En el cas dels solars privats, la Paeria ordena als seus propietaris que prenguin mesures per controlar la situació. Van afegir que, malgrat que es fa un control continu de la població de rates, “en algunes èpoques de l’any presenten més activitat vital i reproductiva i és probable que es desplacin de les seues zones i, per aquest motiu, se’n veuen més”. Per la seua part, la presidenta veïnal, Veni Ros, va corroborar que aquests últims dies tècnics municipals estan fent inspeccions.