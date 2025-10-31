SEGURETAT
Desert el concurs de comandaments de la Urbana al no superar l’entrevista
De dos places d’inspector, una de promoció interna i una altra de torn lliure. Els tres últims aspirants no van ser qualificats com a aptes, tot i que poden recórrer
El tribunal de les oposicions per a dos places d’inspector de la Guàrdia Urbana de Lleida ha declarat desert el concurs després que hagin tombat en l’entrevista els tres aspirants –dos homes i una dona– que havien superat les proves anteriors. En les anteriors fases també es van quedar fora altres aspirants a les dos places de comandament, una de torn lliure i una altra de promoció interna, per formar la cúpula juntament amb l’intendent en cap, Josep Mallada. En el concurs es van presentar comandaments dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional, segons ha pogut saber aquest diari.
La secretària del tribunal qualificador va fer ahir l’anunci a través de la regidoria de Bon Govern després de reunir-se dimecres i prendre la decisió per “unanimitat”. Els aspirants van ser desqualificats en l’entrevista, que formava part del quart exercici –Proves psicotècniques– ja que “cap de les persones aspirants presentades no ha obtingut la qualificació d’apte”, per la qual cosa “es proposa que el procés selectiu per a la provisió en propietat de dos places d’inspector de la Guàrdia Urbana quedi desert”. Tanmateix, els afectats poden presentar un recurs davant de l’alcalde, Fèlix Larrosa. Tenen un mes de termini.
El concurs s’englobava en la remodelació de la cúpula del cos després de la marxa a finals de juny de l’intendent en cap Josep Ramon Ibarz, que va estar gairebé 18 anys al capdavant de la Urbana i des de l’1 de juliol és el delegat d’Interior de la Generalitat a Lleida en substitució de Xavier Garrós, com va avançar SEGRE. L’11 de juliol, Josep Mallada, fins aleshores subcap, va prendre possessió com a nou intendent en cap. Mallada, que va apostar per la proximitat i la tecnologia, compta amb una experiència de 17 anys als Mossos d’Esquadra i els últims 14 a la Urbana, que compta amb uns 250 efectius.