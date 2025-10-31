EDUCACIÓ
L’aFFaC diu que “sobren” 129 aules d’I3 a la privada
A Catalunya, entre les quals una Balaguer i dos a Agramunt. En dos zones de Lleida hi ha més oferta concertada que pública
Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) denuncien que “sobren” un mínim de 2.580 places i 129 grups d’I3 a les escoles concertades perquè asseguren que aquesta xarxa està “sobredimensionada”, segons un estudi que han efectuat després d’analitzar 133 municipis. Afirma que un 56,4% tenen més grups concertats dels necessaris i reclama a Educació que no renovi els concerts a les unitats que no responguin a necessitats reals d’educació. Entre els municipis amb zonificació educativa única estudiats per l’aFFaC, indica que a Balaguer aquest curs “sobra” un grup concertat d’I3 i entre els que tenen zona supramunicipal indica que a Agramunt hi ha una sobreoferta de dos unitats. Sobre Lleida capital, assenyala que les zones 6 i 10 “presenten una oferta més gran a la xarxa concertada”.
L’entitat afirma que en els últims 4 cursos la concertada ha augmentat un 6,7% els grups d’I3 davant l’1,9% a la pública. Entre 2023-2024 i 2024-2025, la privada va guanyar 20 grups, mentre que la pública en va perdre 28. I a primer d’ESO, la pública en va perdre 28 davant només 4. Segons les seues estimacions, per cobrir la demanda real l’escola pública necessitaria 626 grups més, mentre que la concertada presenta una sobreoferta de 305 grups. La directora de l’aFFaC, Lidón Gasull, recalca que “la pèrdua d’alumnat matriculat en el sistema educatiu públic no es justifica en cap cas pel descens demogràfic”. A més, incideix que la pública continua concentrant la major part de l’alumnat amb necessitats especials i creu que la sobreoferta està limitant la lluita contra la segregació escolar.
Per la seua part, la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya va replicar que cada any es redueixen proporcionalment més grups en l’educació concertada que en la pública, però que “no millora el finançament”.