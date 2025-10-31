FERROCARRIL
La Paeria recolza els usuaris de trens Avant en les reclamacions
Representants de la Plataforma d’Usuaris Avant Catalunya es va reunir ahir amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, i l’edil de Mobilitat, Cristina Morón, per explicar-los les seues reclamacions per millorar el nombre de freqüències i places dels trens Avant entre Lleida i Barcelona i la revisió de les tarifes dels bitllets i els abonaments. Larrosa els va mostrar el seu suport. Dimecres, la plataforma també es va reunir amb el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín.