UDL
Premiats 41 batxillers per les seues investigacions
Una quarantena de joves van rebre ahir els premis i les mencions que la Universitat de Lleida (UdL) atorga anualment als treballs d’investigació (TDR) de Batxillerat. Aquest any ha concedit quinze premis (onze a nois i quatre a noies) i vint-i-sis mencions (dinou a noies i set a nois). Els premis estan dotats amb subvencions de fins a 1.200 euros en la matrícula del primer curs en un grau d’un centre propi de la UdL, així com 200 euros en metàl·lic. Així mateix, els alumnes que es matriculen en una altra universitat o han obtingut una menció reben un diploma.
Els 212 treballs rebuts van arribar des de 87 centres, la majoria de Lleida, encara que també es van rebre 26 TDR de Barcelona, 20 de Tarragona, 8 de Girona i 1 de la Llitera. L’institut Gili i Gaya és el que ha aconseguit més guardons, dos premis i dos mencions.