FERROCARRIL
El 67% dels viatgers d’Avant se’n replanteja l’ús per les deficiències
La falta de freqüències, horaris i puntualitat i el preu són les principals queixes
El 67,2% dels viatgers habituals dels trens Avant-Barcelona s’ha replantejat continuar utilitzant-los pel preu, la falta de freqüències i els horaris. Així ho constata una enquesta que la Plataforma d’Usuaris Avant Catalunya ha elaborat entre els seus membres, que assenyala com a principals problemes del servei la poca disponibilitat de bitllets, la falta de puntualitat i fiabilitat dels seus combois, que Renfe ofereix uns horaris insuficients i aplica unes “dures” penalitzacions per canvis o anul·lacions en els abonaments. El 95,5% dels enquestats utilitzen abonaments per anar en Avant i viatgen per motius laborals o d’estudis (94,9%) la principal destinació dels quals és Barcelona (77,3%). La majoria d’aquests procedeixen de poblacions com Lleida, Balaguer, Mollerussa, Tarragona, Reus o Valls i més d’un terç (34,8%) dediquen entre 2 i 3 hores diàries als desplaçaments, tant amb tren com per moure’s per la capital catalana o tornar a casa.
A més de la falta de freqüències i horaris, les principals preocupacions dels enquestats són els preus, ja que el 44,9% es gasten entre 100 i 199 euros mensuals en transport, una xifra que seria molt superior si no fos pels abonaments. Precisament, gairebé la totalitat dels participants en l’estudi (96,5%) estan preocupats pel manteniment dels abonaments bonificats de Renfe.
Per tot això, els usuaris consultats consideren que la companyia hauria d’aplicar diverses mesures urgents per millorar la qualitat del servei i continuar mantenint clients. La petició més sol·licitada és ampliar les freqüències i els horaris (90,9%), seguida de millorar la disponibilitat per obtenir bitllets (73,2%), evitar penalitzacions abusives (60,6%) i mantenir els abonaments bonificats (59,6%), a més de millorar el confort i la seguretat dels trens.
Es preveu que la plataforma presenti pròximament els resultats complets d’aquesta enquesta amb l’esperança que les administracions instin Renfe a aplicar millores.
Des de fa anys aquesta plataforma denuncia la pèrdua de qualitat i puntualitat dels trens Avant. Aquesta setmana alguns dels seus representants es van reunir amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, per explicar-los les seues exigències. Larrosa i Crespín els van donar total suport.