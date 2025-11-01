JUSTÍCIA
L’Audiència repeteix el judici contra un psiquiatre per estafa a un client
El TSJC va anul·lar la sentència que absolia el metge, per a qui demanaven 6 anys. El tribunal no va deixar que una societat exercís l’acusació, causant-li indefensió
L’Audiència de Lleida té previst repetir dijous vinent el judici contra un psiquiatre lleidatà, J.R.P.P, el qual el mateix tribunal va absoldre el juny del 2023 de quedar-se suposadament el patrimoni d’un pacient i per al qual la Fiscalia sol·licitava una condemna de sis anys de presó per estafa i apropiació indeguda. El tornarà a jutjar després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anul·lés a finals de l’any passat la sentència a l’estimar parcialment el recurs presentat per la Fiscalia i ordenés repetir el judici, com va avançar SEGRE. És inusual que es produeixin aquestes decisions.
El TSJC va estimar que s’havia d’acceptar com a acusació particular Squarvitae, la societat de serveis assistencials que va adquirir la clínica a l’acusat. En el judici, celebrat el març del 2023, l’Audiència va expulsar la societat a l’inici de la vista oral al considerar que hi havia falta de legitimació. En aquest sentit, el TSJC va considerar que se la va deixar en “completa indefensió”. Per això, va acordar la nul·litat de la sentència, deixant sense efecte l’expulsió de l’acusació particular exercida per Squarvitae, i va ordenar celebrar un nou judici amb la seua participació i amb un tribunal amb diferent composició, “ja que a l’estimar la qüestió prèvia, el tribunal va entrar en el fons de l’assumpte, per la qual cosa existeixen serioses raons per considerar que la imparcialitat es pot veure afectada”, com ja va informar aquest diari.
La Fiscalia va portar a judici el facultatiu al considerar que, “aprofitant-se de la confiança dipositada en ell per la família”, va obtenir la tutela d’un pacient, ingressat a la clínica des del 1981, i amb el lletrat de la família van firmar un contracte vitalici que incloïa, entre altres, la cessió d’una casa de la seua propietat, valorada en 240.000 euros, per sufragar les despeses de l’estada. L’Audiència va determinar que no s’havien acreditat els “elements essencials” de l’estafa consistents en l’engany, per la qual cosa el va absoldre.
Va ser exculpat en un cas similar jutjat l’any passat
A finals de l’any passat, l’Audiència de Lleida ja el va absoldre en un cas similar. Concretament, el va exculpar de la suposada estafa a un pacient de la seua clínica –ja mort– que patia esquizofrènia crònica. La Fiscalia va sol·licitar una condemna de vuit anys de presó i 219.000 euros de multa al considerar que el facultatiu es va apropiar una propietat –un pis al barri de Poblenou de Barcelona– i 20.809 euros dels comptes del malalt. El tribunal va al·legar que no hi va haver engany previ i prou com per induir a error que determinés l’execució d’un acte de desplaçament patrimonial. En aquest sentit, un dels germans del pacient va afirmar que “no hi pot haver cap engany perquè la proposta la vam fer nosaltres”. El psiquiatre està representat pel lletrat Enric Rubio.