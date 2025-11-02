LABORAL
La majoria de comerços familiars no van obrir ahir malgrat estar permès
Pràcticament tots els comerciants de la ciutat van decidir no aixecar les persianes de les botigues ahir malgrat que ho tenien permès, al ser un dels deu dies festius d’obertura comercial que la Generalitat concedeix cada any. En canvi, la majoria de les franquícies de grans firmes sí que van obrir, cosa que es va traduir en una bona afluència de persones passejant pels carrers de l’Eix Comercial. La presidenta de la seua associació de comerciants, Montse Eritja, va valorar que ahir “no era el millor dia per obrir” perquè no hi havia gaires expectatives de vendes i per afavorir la conciliació. “Tots Sants és un dia molt familiar, només els que no tenen ànima pensen que és un bon dia per obrir”, va valorar.
Les associacions de comerciants han afirmat diverses vegades que els petits comerços no es neguen a obrir els festius que siguin necessaris, com els més forts de la campanya de Nadal, però obrir tants dies no els compensa perquè molts no es poden permetre pagar les hores extres que comporten. “Crec que més d’un comerç no obriria si paguessin les hores extres en comptes de bescanviar-les per hores entre setmana”, va afirmar la presidenta de l’Eix.
Els pròxims festius d’obertura comercial seran el 30 de novembre i els dies 6, 7, 14, 21 i 28 de desembre.