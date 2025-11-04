NORMATIVA
La climatització de la comissaria dels Mossos a Lleida supera el soroll permès
La Paeria obliga Interior a adoptar mesures correctores al comprovar-ho per queixes veïnals. Aquesta setmana instal·laran pantalles acústiques per solucionar-ho
L’ajuntament de Lleida ha ordenat al departament d’Interior de la Generalitat revisar el sistema de refrigeració de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Lleida i instal·lar mesures per reduir el soroll que genera, que ja ha provocat queixes de diversos veïns de la zona, segons ha pogut saber aquest diari. Unes molèsties de les quals el consistori té constància des de mitjans de juny i, després de fer una sèrie d’inspeccions, va corroborar que els aparells de climatització superaven el límit de decibels màxim permès en horari nocturn. Per la seua part, un portaveu dels Mossos va confirmar que ja han intervingut en l’assumpte i que aquesta mateixa setmana instal·laran unes pantalles de protecció acústica al voltant de l’aparell per “donar per solucionada aquesta problemàtica”.
La Paeria va rebre les primeres queixes per l’excés de soroll de la comissaria, ubicada al número 38 del carrer Sant Hilari, el 18 de juny. Concretament, van ser presentades pels veïns d’habitatges de l’entorn. Dos mesos després, el Col·legi d’Enginyers Tècnics de Lleida (CETILL) va portar a terme unes sonometries en un dels domicilis dels denunciants, situat al passeig Onze de Setembre.
Les proves, que es van fer a l’interior de l’habitatge i a l’exterior, van concloure que la comissaria tenia un nivell d’avaluació LAr, que és com es denomina el nivell de pressió sonora continu, de 49 decibels, superant en quatre el màxim permès en horari nocturn a les zones urbanes, que és de 45 decibels. Un fet que constitueix una falta lleu segons la normativa de contaminació acústica. Per tot això, a mitjans d’octubre l’ajuntament va ordenar a Interior fer un estudi d’impacte acústic i un projecte d’aïllament o de mesures correctores del sistema de refrigeració.
Li va concedir dos mesos i el va advertir que si incomplia aquest requeriment podia imposar-li multes coercitives o fins i tot ordenar el cessament de l’activitat de la comissaria. En aquest sentit, un portaveu dels Mossos va confirmar ahir que van rebre les primeres queixes pel soroll dels seus sistemes de refrigeració a l’agost, “moment en què ja vam començar a intervenir en l’assumpte”.
Així, van encarregar un estudi tècnic i el 16 d’octubre van aprovar instal·lar pantalles acústiques per minimitzar els sorolls. “Són aparells nous que són més eficients, però més sorollosos”, va dir el portaveu. La previsió és que les pantalles siguin instal·lades durant aquesta setmana.