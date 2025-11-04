Un veí de Lleida de 29 anys, ferit greu després de patir un accident de cotxe a Binaced
Ha passat aquest dimarts a la tarda, quan el turisme del ferit i un camió han impactat frontalment a la carretera A-2220 de l'Aragó
Un veí de Lleida de 29 anys ha resultat ferit de gravetat en un accident de trànsit ocorregut aquest dimarts a la població aragonesa de Binaced. Segons les informacions facilitades per la Guàrdia Civil, el sinistre s'ha produït en un xoc frontó-lateral entre el turisme que conduïa la víctima i un camió al quilòmetre 5 de la carretera A-2220.
Els fets han tingut lloc poc després de les quatre de la tarda, quan per causes que encara s'estan investigant, ambdós vehicles han col·lisionat violentament. El conductor del vehicle pesant, un home de 24 anys també resident a la província de Lleida, ha sortit il·lès de l'impacte.
Mentrestant, el ferit ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat fins a l'Hospital Miguel Servet de Saragossa, on està sent atès pels professionals sanitaris. L'accident ha provocat importants afectacions al trànsit a la zona. Les autoritats s'han vist obligades a tallar completament la circulació a la carretera A-2220 i establir desviaments alternatius per l'interior del municipi de Binaced. Els equips d'emergència han treballat a la zona per retirar els vehicles accidentats i normalitzar la situació el més aviat possible.