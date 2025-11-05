UNIVERSITAT
Homenatge al personal que compleix 25 anys a la UdL i als que es jubilen
La Universitat de Lleida (UdL) va homenatjar ahir el personal que compleix 25 anys de servei a la institució i les 36 persones que es jubilen aquest any, que van rebre una medalla de plata. En total, van ser distingides 35 dones i 28 homes, un total de 63 persones.
L’acte, presidit pel rector, Jaume Puy, es va celebrar a l’auditori del Centre de Cultures, al campus de Cappont, a causa de les obres de climatització al Rectorat.