SEGRE

UNIVERSITAT

Homenatge al personal que compleix 25 anys a la UdL i als que es jubilen

Homenatge al personal que compleix 25 anys a la UdL i als que es jubilen - UDL

Homenatge al personal que compleix 25 anys a la UdL i als que es jubilen - UDL

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Universitat de Lleida (UdL) va homenatjar ahir el personal que compleix 25 anys de servei a la institució i les 36 persones que es jubilen aquest any, que van rebre una medalla de plata. En total, van ser distingides 35 dones i 28 homes, un total de 63 persones.

L’acte, presidit pel rector, Jaume Puy, es va celebrar a l’auditori del Centre de Cultures, al campus de Cappont, a causa de les obres de climatització al Rectorat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking