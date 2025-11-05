SEGRE
La UdL i l'antisida de Lleida fan proves ràpides, anònimes i gratuïtes a la universitat

L'objectiu és pal·liar el VIH i el sífilis detectant transmissors sense símptomes

La parada de l'antisida que aquest dimarts ha fet proves gratuïtes per detectar malalties de transmissió sexual.

La parada de l'antisida que aquest dimarts ha fet proves gratuïtes per detectar malalties de transmissió sexual.JORDI ECHEVARRIA

La Universitat de Lleida ha dut a terme aquest matí proves ràpides de VIH i sífilis de manera totalment anònima i gratuïta per pal·liar la transmissió d'aquestes malalties. L'objectiu és conscienciar sobre la prevenció d'infeccions de transmissió sexual perquè les darreres dades continuen sent preocupants, especialment entre la població jove.

Segons el Ceeiscat, les últimes dades reflecteixen que hi ha hagut 500 infeccions de VIH. Per aquest motiu, l'Associació Antisida de Lleida ha fet proves gratuïtes per conscienciar sobre la importància d'una detecció precoç i la prevenció d'infeccions de transmissió sexual. De fet, a l'entitat enguany ja han detectat 9 casos de VIH i 11 de sífilis, per la qual cosa remarquen la importància de la prevenció. No només el VIH, altres infeccions com les clamídies o la gonorrea han augmentat, especialment en la població jove.

La iniciativa també es durà a terme els pròxims dies en altres universitats de la demarcació per sensibilitzar a la població i remarcar la importància de la prevenció.

Titulars del dia

