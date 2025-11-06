TRÀNSIT
Aparatosa bolcada d’un turisme en una rotonda de Balàfia
Un aparatós accident es va registrar a les 13.16 hores d’ahir a la rotonda de la plaça Països Catalans, a Balàfia, quan un cotxe va perdre el control i va bolcar. Al lloc van acudir la Guàrdia Urbana, els Bombers i el SEM. Els dos ocupants van resultar il·lesos. Les primeres investigacions apunten a una pèrdua de control per velocitat inadequada, segons va informar la Paeria. En un altre ordre, la Urbana va imputar un conductor a Balàfia perquè no tenia carnet.