Denuncien abocaments d’escombraries i roba al carrer a Lleida

Es troben quotidianament amb “excrements de gossos a terra, bosses i mobles abandonats enmig del carrer”

Roba tirada en una vorera del carrer Salmeron

Redacció

Veïns de Lleida denuncien el “panorama desolador” als carrers Salmeron, Prat de la Riba, Pi i Margall i els seus entorns, on es troben quotidianament amb “excrements de gossos a terra, bosses i mobles abandonats enmig del carrer”, a banda d’una “muntanya de roba al costat d’una paperera, restes de menjar escampades i contenidors trencats”.

