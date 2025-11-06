CIVISME
Denuncien abocaments d’escombraries i roba al carrer a Lleida
Es troben quotidianament amb “excrements de gossos a terra, bosses i mobles abandonats enmig del carrer”
Veïns de Lleida denuncien el “panorama desolador” als carrers Salmeron, Prat de la Riba, Pi i Margall i els seus entorns, on es troben quotidianament amb “excrements de gossos a terra, bosses i mobles abandonats enmig del carrer”, a banda d’una “muntanya de roba al costat d’una paperera, restes de menjar escampades i contenidors trencats”.