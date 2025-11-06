UNIVERSITAT
Un 23% dels 1.640 professors de la Universitat de Lleida tenen entre 60 i 70 anys
I aquest any hi ha hagut 18 baixes, segons dades incloses a l’últim informe del rector
Un 23% de la plantilla de docents i investigadors de la Universitat de Lleida (UdL), formada a 1 de gener del 2025 per 1.640 persones (la meitat a temps complet), es troba a la franja d’entre 60 i 70 anys, segons va indicar el rector, Jaume Puy, en el seu informe anual que va presentar al claustre. Això suposa que més de 375 professors es jubilaran en els propers anys.
Va assenyalar també que l’any passat es van produir 16 baixes definitives de professors, dels quals 3 han estat nomenats emèrits i 3 més, honorífics. La jubilació forçosa, segons la normativa, se situa a l’edat de 70 anys, encara que també es poden jubilar als 60, amb 30 anys de servei.
Fa anys que el rector alerta de l’envelliment de la plantilla docent. El 2022 va assenyalar que un 66% tenia entre 55 i 70 anys i va concretar també que un 40% estava entre els 60 i els 70.
Per intentar abordar una renovació de la plantilla, va indicar que al llarg d’aquest any s’han convocat 59 places de lector (professors que inicien la seua carrera acadèmica a la universitat), de les quals 18 corresponen a l’aplicació del pla de xoc de la Generalitat, 16 a la convocatòria ordinària de la UdL i 25 a nous lectors en aplicació del programa María Goyri per a la captació de talent. De fet, va apuntar que aquesta tasca és “prioritària” per a la universitat.
A més, va recordar que s’ha iniciat el procediment d’adaptació del professorat associat temporal a indefinit, com estableix la llei Orgànica del Sistema Universitari, amb una primera convocatòria de 118 places.
Respecte al personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis, el rector va detallar que l’oferta pública d’ocupació inclou aquest any 16 llocs de treball corresponents a la taxa de reposició (8 de funcionaris i 8 de laborals) i 19 places de promoció interna (6 i 13).
D’altra banda, també s’han resolt les convocatòries de 6 funcionaris de carrera i 5 de personal laboral fix provinents del 2024 i s’han creat nou borses de treball.