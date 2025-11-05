PATRIMONI
El lleidatà més ric amassa una fortuna de 1.400 milions, segons la llista ‘Forbes’
Ocupa el lloc 34 de la llista
L’empresari lleidatà més ric, José Llorens Torrá, ha escalat posicions en la llista de les cent fortunes més grans d’Espanya publicada ahir per la revista Forbes. Natural de la localitat de Sedó, aquest empresari de la construcció i propietari de Llotor i Epsa Internacional, se situa ja al lloc número 34 de la llista, amb una fortuna estimada de 1.400 milions, després d’haver-la incrementat durant l’any passat en 300 milions.
Això l’ha portat a escalar sis llocs a la llista que continuen liderant el fundador d’Inditex, Amancio Ortega, la seua filla Sandra, Rafael del Pino, Juan Roig i Juan Carlos Escotet. Entre els cinc acumulen un patrimoni de 142.000 milions, el 55% del total del rànquing.
En concret, la suma de les 100 fortunes espanyoles el 2025 ascendeix a 258.870 milions, la qual cosa representa un increment del 7% respecte al 2024. A la llista apareixen aquest any als llocs 77 i 83 Joaquín Molins López-Rodó i família i Juan Molins Amat, accionistes de Molins.
Forbes assenyala amb preocupació que gran part de les fortunes està en mans d’empresaris d’avançada edat que la van amassar fa 40 anys i no inclou perfils innovadors.