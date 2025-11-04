Un poble del Pirineu construeix 18 pisos per a lloguer assequible: preus d’entre 485 i 670 euros al mes
La promoció estarà llesta a finals del 2026 i vuitanta candidats es van apuntar a la llista d’espera
L’ajuntament de Bellver de Cerdanya acaba de treure a licitació la construcció d’un edifici de 18 habitatges de protecció oficial per destinar-los a lloguer assequible. L’immoble s’aixecarà en una parcel·la de 1.845 metres quadrats de sostre edificable, propietat municipal, situada a la urbanització del Pla de Tomet i el pressupost base de la licitació ascendeix a 3.881.007 euros (amb impostos).
Les vivendes tindran una superfície útil de 65, 76 i 90 metres quadrats i disposaran d’una, dos i tres habitacions. Així mateix, el preu del lloguer serà el que fixa la Generalitat per a aquest tipus de promocions, que “és de 7,5 euros per metre quadrat útil”, segons va explicar ahir el consistori. Així, el preu estarà entre els 485 i els 670 euros al mes, en funció del nombre d’habitacions.
L’alcaldessa, Laia Serra, va explicar que estan estudiant els requisits d’accés als habitatges, però tot apunta que es prioritzaran criteris com el de disposar d’un mínim de 3 anys d’empadronament a Bellver o de 10 anys a la comarca de la Cerdanya i que es tracti de joves d’edat inferior o igual a 35 anys o persones majors de 65.
Tràmit d’urgència
El consistori ha tret el procés de licitació com a tràmit d’urgència a l’estar subjecte a la subvenció de promoció de vivendes de protecció oficial de lloguer o cessió d’ús de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El termini perquè les empreses presentin la seua oferta finalitza el pròxim dia 11 de novembre.
Per la seua banda, l’alcaldessa va explicar que el procés per gestionar i adjudicar els habitatges dependrà exclusivament del consistori.
Construcció
El plec de clàusules del concurs públic especifica que l’edifici s’aixecarà amb un sistema de construcció industrialitzada per agilitzar l’obra. “D’aquesta manera podrem tenir els pisos llestos per adjudicar-los a finals de l’any que ve”, va dir Serra. L’edifici tindrà una planta baixa més dos plantes. Disposarà d’un mínim de 23 places d’aparcament i 18 trasters, un per a cada habitatge.
L’edil va explicar que en el procés que van obrir a finals de l’any passat per disposar d’una llista d’espera en el moment de l’adjudicació aquesta compta ja amb 80 persones inscrites.