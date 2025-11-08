L’Ajuntament de Lleida i Òrbita25 impulsen dos projectes de videojocs per fomentar el talent digital
L’Ajuntament de Lleida, en col·laboració amb l’entitat Òrbita25, ha obert una nova convocatòria per seleccionar dos projectes de desenvolupament de videojocs que formaran part d’un programa d’incubació gratuït pensat per potenciar l’emprenedoria i el talent digital local.
La iniciativa ofereix un itinerari de sis mesos amb formació especialitzada, assessorament i mentoratge professional per transformar un prototip inicial en un producte amb projecció comercial. Els equips seleccionats rebran una ajuda econòmica de 1.000 euros, així com suport tècnic i creatiu per part dels professionals lleidatans Ruben Farrús i Guillem Ruiz.
A més, els participants disposaran d’un espai de treball al coworking Casa de Fusta, al Centre Històric, un punt de referència per a projectes d’innovació i indústries creatives.
Amb aquest programa, el consistori i Òrbita25 volen consolidar Lleida com un pol d’impuls al sector dels videojocs, fomentant la creació d’un ecosistema local d’emprenedoria i innovació digital.
Les candidatures es poden presentar fins al 30 de novembre de 2025, i les bases completes estan disponibles al web de l’Ajuntament de Lleida i d’Òrbita25.