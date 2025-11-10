SEGRE

Apareix un gran esvoranc al carrer Cronista Muntaner de Lleida

Hauria estat provocat per filtracions en una canonada d'aigua, segons les primeres informacions

Lluís Serrano
L'aparició d'un gran esvoranc a la calçada obliga a tallar parcialment la circulació pel carrer Cronista Muntaner de Lleida. El forat s'ha produït cap a les 7 del matí a l'altura del número 7 per una filtració d'aigua en una canonada, segons les primeres informacions, i cap persona ha resultat ferida. 

Operaris de l'empresa Biosca i d'Aqualia estan treballant per resoldre la incidència i reparar la calçada.

Els treballs per reparar la incidència.

Els treballs per reparar la incidència.

