Apareix un gran esvoranc al carrer Cronista Muntaner de Lleida
Hauria estat provocat per filtracions en una canonada d'aigua, segons les primeres informacions
L'aparició d'un gran esvoranc a la calçada obliga a tallar parcialment la circulació pel carrer Cronista Muntaner de Lleida. El forat s'ha produït cap a les 7 del matí a l'altura del número 7 per una filtració d'aigua en una canonada, segons les primeres informacions, i cap persona ha resultat ferida.
Operaris de l'empresa Biosca i d'Aqualia estan treballant per resoldre la incidència i reparar la calçada.
Ampliarem la informació