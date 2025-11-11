OCUPACIÓ
Dos carreres universitàries encapçalen la millor inserció laboral, amb salaris d’entre 36.000 i 38.300 euros
Segons un informe de la Fundació Coneixement i Desenvolupament, que destaca que segueix la bretxa salarial ja que en general els homes cobren 2.300 € més que les dones
Gairebé vuit de cada deu universitaris està treballant als 4 anys d’acabar el grau, amb contracte indefinit i amb un salari mitjà anual de 31.000 euros. No obstant, un 58% dels procedents d’universitats privades treballa al primer any davant el 49% de les públiques, segons l’estudi de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD) L’ocupabilitat dels joves a Espanya 2025. Com és la inserció dels graduats universitaris. Destaca també que els homes cobren gairebé 2.300 euros més que les dones.
La millor inserció laboral, de gairebé el 90%, es dona en els estudis d’Enginyeria Industrial, Informàtica i Telecomunicacions, amb salaris d’entre 36.000 i 38.300 euros, també en l’àrea de salut i serveis socials. Medicina té la taxa més gran d’afiliació (94%) i amb la base mitjana de cotització més elevada al quart any (41.839 €), però només el 2% té contracte indefinit. En arts i humanitats tenen els pitjors resultats amb una taxa del 63,5% als 4 anys i un sou d’uns 27.185 euros, mentre que Educació té la menor taxa de contractes a jornada completa, del 58%.
Per una altra banda, val a destacar que ahir es va celebrar l’acte d’obertura del curs del Consell Educatiu Municipal.