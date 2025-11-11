ADMINISTRACIÓ
La Paeria obrirà el 2026 una oficina d’atenció ciutadana al Secà
Perquè els seus veïns i els de Llívia i l’Horta nord puguin fer tràmits municipals sense haver d’anar al centre. La de la Bordeta ha atès 588 persones en 3 mesos
L’ajuntament obrirà el 2026 la seua segona Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) als barris perifèrics després que al juliol estrenés la primera al centre cívic de la Bordeta. Estarà ubicada a l’altra punta de la ciutat, al Secà de Sant Pere, i donarà servei a aquest barri, Llívia i les partides de la zona nord de l’Horta. Així ho van anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, en la visita que van fer a l’OAC de la Bordeta, que en tres mesos de funcionament, ja que a l’agost va estar parcialment tancada, ha atès 588 persones per a 690 gestions. Larrosa va destacar que aquestes oficines “són un salt qualitatiu importantíssim per trencar la fractura digital i fer una administració de proximitat” i que la idea és implantar-ne més als barris perifèrics perquè els seus veïns no s’hagin de desplaçar al centre de la ciutat per fer determinades gestions o tràmits.
Per la seua part, Valls va subratllar “l’èxit” de l’OAC de la Bordeta i la bona rebuda que ha tingut per part dels veïns d’aquesta zona de la ciutat. “És un equipament que ofereix atenció individualitzada i té com a objectiu fer més fàcil la vida de la ciutadania, ja que aquí es poden fer la majoria de tràmits municipals sense haver d’anar a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) de rambla Ferran o a l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT) d’avinguda Blondel”, va assenyalar Valls. Va afegir que l’OAC s’afegeix a altres iniciatives com el chatbot del padró o el servei d’atenció telefònica i gestió tributària.
Què es pot fer a l’OAC?
L’OAC de la Bordeta dona servei a aquest barri, els Mangraners i l’Horta sud. S’hi poden demanar certificats d’empadronament i de reconeixement de vida; canvi de dades fiscals; gestions del cementiri; cartes i justificants de pagament; registre general; bonificacions fiscals; altes d’animals de companyia; demanar cita prèvia a l’OMAC i l’OGAT; o domicilar pagaments, fraccionar-los o fer plans personalitzats. Fins al 31 de maig obre de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i els dimarts també de 16.00 a 18.00 hores.