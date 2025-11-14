TRANSPORT
El Congrés aprova que Renfe indemnitzi retards des de 15 minuts
Dins de la llei de Mobilitat Sostenible, a l’unir-s’hi PP, Vox, ERC, Junts i Podem
El ple del Congrés va aprovar ahir algunes de les esmenes més rellevants que va introduir el Senat en el projecte de llei de Mobilitat Sostenible, entre les quals la que obliga el ministeri de Transports a recuperar els criteris de puntualitat i indemnitzacions de Renfe, que el ministre Óscar Puente havia modificat l’1 de juliol passat. Des d’aleshores, Renfe torna l’import íntegre del bitllet d’AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity quan el retard supera els 90 minuts (davant els 30 minuts de fins aleshores) i el 50% amb demores de més de 60 minuts (quan abans era de 15 minuts). El PP va obtenir el suport de Vox, ERC, Junts i Podem.
Últimament proliferen les incidències que provoquen retards als trens d’alta velocitat, però a l’haver-se eliminat el compromís de puntualitat vigent des de l’inici d’aquest servei els viatgers perjudicats en moltes ocasions no podien reclamar la devolució de part de l’import del bitllet al no arribar els retards a l’hora. Aquest canvi va generar nombroses queixes dels usuaris d’aquest transport.
Així mateix, el Congrés va avalar l’esmena que va introduir el PP al Senat per garantir les parades, horaris, freqüències i rutes actuals del transport estatal per autobús als pobles i la que inclou l’elaboració d’un pla nacional de descarbonització del transport marítim, així com eliminar la disposició que, a iniciativa d’ERC, instava la Direcció General de Trànsit a modificar les etiquetes ambientals dels vehicles. En canvi, altres esmenes del PP no van aconseguir prou vots, com la de congelar les taxes aeroportuàries que cobra Aena a les aerolínies.
D’aquesta manera, la llei de Mobilitat Sostenible, que va quedar aprovada definitivament, respon a un compromís de l’Estat amb la Comissió Europea per a l’arribada a Espanya de 10.000 milions de fons europeus. Busca descarbonitzar el transport, digitalitzar el sector, reconèixer la mobilitat com a dret ciutadà i augmentar l’eficiència de la despesa pública.