Arrestat per robar dos vegades en un centre mèdic de Lleida
Un jove va accedir a l’interior i va sostreure diners en efectiu, dos tauletes i un talonari de receptes mèdiques
Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns un jove de 25 anys acusat de robar dos vegades en el mateix centre mèdic de Pardinyes. Va ser arrestat com a presumpte autor de dos robatoris amb força. La detenció és el resultat d’una investigació iniciada el passat 3 d’octubre després de tenir coneixement d’un robatori amb força en el centre mèdic Vithas de l’avinguda Tortosa.
El robatori es va produir quan un individu va accedir a l’interior i va sostreure diners en efectiu, dos tauletes i un talonari de receptes mèdiques. Davant d’això, la policia catalana va obrir una investigació que va permetre identificar al presumpte autor. La investigació va finalitzar aquest dilluns amb la localització i detenció del sospitós a les 17.00 hores al carrer Comerç.
Forcejament
A més del robatori del dia 3 d’octubre, els Mossos també imputen a l’investigat l’autoria d’un segon robatori amb força que es va produir el passat 10 de novembre en el mateix centre. En aquella ocasió, un vigilant de seguretat va sorprendre l’individu i, després d’un forcejament, aquest va aconseguir fugir quan tenia preparats per emportar-se aparells electrònics i diners en efectiu. L’arrestat compta amb antecedents per delictes contra el patrimoni i estava previst que ahir passés a disposició judicial.