SANITAT
Teràpia amb gossos a un CAP de Lleida per combatre la solitud no desitjada
El de la Bordeta és pioner en aquesta tècnica per millorar el benestar emocional de les persones grans. Va ser el primer de l’Estat a introduir-los el 2008
El CAP de la Bordeta ha posat en marxa un assaig clínic aleatoritzat amb grups reduïts de persones grans que reben teràpia assistida amb gossos per combatre la solitud no desitjada i millorar el seu benestar emocional. La iniciativa, anomenada Potetes amb tu, es porta a terme en nou sessions setmanals d’una hora i mitja en les quals es combinen activitats de gestió emocional, relaxació, autoestima, exercici terapèutic i educació per a la salut amb la presència de diversos gossos d’intervenció de l’associació Ilerkan.
“Una de les activitats que hem fet és la cistella d’emocions: el gos porta una cistella amb targetes que hi posa content, amenaçat o tranquil, i les relacionem amb emocions com la por, la ràbia o l’alegria”, explica la investigadora principal del projecte, Maylos Rodrigo.
Confiança i participació
“És una manera molt natural d’obrir converses i ajudar les persones a identificar com se senten”, valora la doctora. “Amb aquest projecte es fomenten la participació i la confiança, i l’animal es converteix en un pont que facilita la connexió amb el grup i amb un mateix”, afegeix.
Les participants destaquen l’efecte transformador de les sessions, que estan dirigides per psicòlegs, fisioterapeutes, treballadors socials, infermeres i professionals de la higiene dental, segons les necessitats de cada grup. “Aquesta estona em permet parlar amb persones i sentir-me acompanyada”, explica una usuària. Així mateix, una altra destaca que “els gossos transmeten una alegria i una pau que no sé explicar, ho recomanaria a tothom”.
Potetes amb tu forma part de la línia d’investigació de l’Atenció Primària de Lleida en intervencions assistides amb animals. El CAP de la Bordeta va ser el primer de l’Estat a introduir aquestes teràpies el 2008, per a la població geriàtrica, i deu anys més tard va iniciar un projecte dirigit a reduir l’ansietat i la por dels nens de tres a vuit anys durant extraccions de sang o dents.
Després dels bons resultats de la prova pilot, aquest projecte anomenat Extra-Can es va ampliar als centres de Primer de Maig, Balàfia i Onze de Setembre, en els quals es manté actualment.