SEGRE

Tallen un carril de l'avinguda Prat de la Riba de Lleida des d’aquest dimecres

Per instal·lar nous fanals led a la mitjana

Descarregar material per iniciar la prolongació del carril bici de Prat de la Riba

Descarregar material per iniciar la prolongació del carril bici de Prat de la RibaÀlex Samper

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

La Paeria de Lleida tallarà un carril de circulació de Prat de la Riba entre la plaça Ricard Viñes i Príncep de Viana, en direcció a Pardinyes, per instal·lar nous fanals led a la mitjana. El tall començarà avui, es farà per fases i es finalitzarà el dia 26. 

Paral·lelament, ahir van descarregar material per iniciar ben aviat la prolongació del carril bici de Prat de la Riba (a la imatge), des de la connexió amb Príncep de Viana a la rotonda del carrer Baró de Maials

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking