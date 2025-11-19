Tallen un carril de l'avinguda Prat de la Riba de Lleida des d’aquest dimecres
Per instal·lar nous fanals led a la mitjana
La Paeria de Lleida tallarà un carril de circulació de Prat de la Riba entre la plaça Ricard Viñes i Príncep de Viana, en direcció a Pardinyes, per instal·lar nous fanals led a la mitjana. El tall començarà avui, es farà per fases i es finalitzarà el dia 26.
Paral·lelament, ahir van descarregar material per iniciar ben aviat la prolongació del carril bici de Prat de la Riba (a la imatge), des de la connexió amb Príncep de Viana a la rotonda del carrer Baró de Maials