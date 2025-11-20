Els estudiants de Medicina de la UdL protesten pel possible trasllat al campus d'Igualada
L'alumnat exigeix que la mobilitat sigui voluntària i demana un pla de qualitat docent que asseguri les mateixes oportunitats formatives a totes dues seus
Els estudiants de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL) han aturat aquest dimecres l'activitat acadèmica com a mesura de protesta per exigir garanties oficials sobre el trasllat d'alumnes a la nova unitat docent del campus d'Igualada, que iniciarà la seva activitat el 2026. La infraestructura tindrà capacitat per acollir fins a 75 alumnes de quart, cinquè i sisè curs, generant inquietud entre l'alumnat lleidatà davant la possibilitat d'un trasllat forçós per finalitzar els seus estudis universitaris.
El Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Medicina s'ha posicionat fermament contra qualsevol trasllat que no sigui consensuat i planificat adequadament. "No ens oposem a la nova unitat docent, només demanem que el trasllat es faci en condicions", ha declarat Antonio Moral, president d'aquest organisme estudiantil. L'alumnat sol·licita conèixer amb claredat els criteris que s'aplicaran per determinar qui es traslladarà, i reclama poder decidir lliurement si continuen els seus estudis a Lleida o es desplacen a la capital de l'Anoia.
Un altre punt de preocupació entre els estudiants és la qualitat docent que s'oferirà al nou campus. Moral ha afirmat que encara no tenen constància de cap professor acreditat per impartir classes a Igualada, fet que incrementa la incertesa sobre el projecte. "Hi ha moltes coses pendents de valorar i no s'han d'imposar criteris polítics davant les necessitats reals dels estudiants", ha subratllat.
Proposta per descongestionar les aules
Consultat sobre quina seria la millor estratègia per iniciar el trasllat, el representant estudiantil ha suggerit que "començar pel primer curs aniria millor per descongestionar les aules, sempre que es garanteixi la mateixa qualitat formativa que a Lleida". Aquesta proposta reflecteix la preocupació principal dels estudiants: mantenir l'excel·lència acadèmica independentment de la seu on cursin els seus estudis.
Durant la jornada de protesta no s'han realitzat activitats avaluatives ni seminaris obligatoris, tot i que s'ha mantingut l'activitat docent bàsica "sense que això perjudiqui les notes dels alumnes", segons ha explicat Moral. La mobilització ha comptat amb un suport significatiu, amb nombrosos estudiants que han decidit no assistir a classe per manifestar el seu desacord amb la situació actual.
Des de la UdL asseguren que "no s’obligarà ningú a anar a Igualada"
Quan es va anunciar la decisió d'obrir la nova unitat docent a Igualada i els estudiants van demanar explicacions, el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Poy, ja va explicar que cap alumne haurà de fer un trasllat forçós, tot i que els estudiants demanen que això estigui per escrit. "Si algú hi va, que sigui perquè hi vol anar voluntàriament. I si no hi vol anar ningú, serà Igualada la que haurà d’oferir un caramel atractiu", va explicar el rector.