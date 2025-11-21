Metges de Catalunya insta la consellera Salut a rectificar per dir que la IA diagnostica millor que els sanitaris o a dimitir
Pané va afirmar en un acte a Lleida que la tecnologia "diagnostica amb una precisió igual o superior a la dels professionals"
El sindicat Metges de Catalunya ha demanat aquest divendres a la consellera de Salut, Olga Pané, que es disculpi i rectifiqui per haver dit fa una setmana a Lleida que la intel·ligència artificial "diagnostica amb una precisió igual o superior a la que puguin tenir els professionals". Si no ho fes, demanen la seva dimissió i, irònicament, provar de substituir-la per la intel·ligència artificial. En un vídeo penjat a les xarxes, membres del sindicat veuen primer el vídeo amb la declaració de la consellera i tot seguit hi reaccionen criticant-la, demanant que rectifiqui immediatament de manera pública o que deixi el càrrec.
🗣️ Olga Pané: "La IA és extraordinàriament efectiva i diagnostica amb una precisió igual o superior a la dels professionals"— Metges de Catalunya (@metgescatalunya) November 21, 2025
❌ La consellera de @salutcat ha de rectificar de manera pública i immediata, o deixar el càrrec. pic.twitter.com/bI14MRWQhA
Pané va fer les declaracions en un acte a Lleida dijous de la setmana passada en el qual la Generalitat i el govern espanyol van signar el primer conveni de l'Estat per impulsar projectes amb intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit sanitari. El conveni formalitza l'aportació de 27 milions d'euros provinents de fons europeus per millorar l'assistència domiciliària i l'atenció personalitzada. La intenció de l'Estat és estendre l'acord a la resta de comunitats autònomes, segons va explicar el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, acompanyat del president del Govern, Salvador Illa.
En aquell acte, Pané va dir que la IA ajuda el sistema sanitari a ser "més dinàmic en l'àmbit del diagnòstic", ja que té una "capacitat enorme en la lectura de la imatge", cosa que pot ser útil a l'hora de fer cribratges massius. No obstant això, va dir que estendre els cribratges no és possible amb les actuals capacitats dels professionals, perquè el seu número és limitat i es trigarà uns anys a augmentar les plantilles. "No és possible estendre aquests projectes només amb les capacitats dels nostres professionals, perquè són els que són, no en tenim més i trigarem a tenir-los", va dir. Tot seguit va afegir: "Però la IA ens ajuda, perquè és extraordinàriament efectiva i diagnostica amb una precisió igual o superior a la que podem tenir els propis professionals".
Davant d'aquesta última frase, diversos membres del sindicat diuen que és "totalment impropi d'una consellera de Salut", que "no hauria de dir això i que no tingui conseqüències", "en qualsevol país normal, com a mínim sortiria demanant disculpes". També afegeixen que "el següent pas és dir que els professionals són prescindibles, i es queda tan ampla". "Estaria bé preguntar a la ciutadania què és més fàcil substituir per una IA, els professionals facultatius o la consellera de Salut", afegeix un altre.
"Una consellera no pot dir això, perquè està deixant molt clar què opina dels facultatius", assegura Xavier Lleonart, secretari general del sindicat. Per això, li exigeix una "rectificació pública i immediata". En cas contrari, diu que es veuran obligats a demanar formalment el seu cessament com a consellera, i afegeix: "Qui sap, potser podem innovar i trobar una IA que la substitueixi".