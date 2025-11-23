SEGURETAT
La Guàrdia Urbana tindrà una unitat especialitzada en violència masclista
Anunci de Larrosa durant la celebració de la patrona del cos, Santa Cecília
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar ahir durant la celebració de Santa Cecília, patrona de la Guàrdia Urbana, la creació d’una unitat especialitzada a analitzar i atendre fets delictius per raons de violència masclista. Va explicar que, “malgrat que ens satisfà que els delictes contra la llibertat sexual hagin baixat un 13,5% des del gener fins a l’octubre, és evident que no és suficient, perquè encara hi ha dones que pateixen maltractaments i violència”. “La Urbana és el primer refugi de les persones que poden necessitar ajuda, especialment dels col·lectius més vulnerables, com les dones”, va afegir.
Larrosa també va anunciar la convocatòria imminent de 2 places d’inspectors, 2 de subinspectors, 4 de sergents i 4 de caporals, amb les quals s’arribarà als 260 agents. Va dir que crearan una oficina de comunicació de seguretat amb el cap Roberto Santaufemia com a portaveu, per traslladar a l’opinió pública informacions sobre seguretat, civisme i convivència. Va remarcar que el projecte de pressupostos que es presentarà ben aviat “contempla renovar la flota de vehicles” i millorar la gestió del parc mòbil.
A més, va recordar que s’invertirà en eines intel·ligents per prevenir i anticipar delictes i en més càmeres per a l’Horta, i va apuntar que els delictes contra el patrimoni han caigut un 3,8%, els robatoris amb força un 40% i els robatoris en domicilis, un 44%. Va insistir en la necessitat de lluitar contra la reincidència, va dir que ha donat instruccions als serveis jurídics perquè la Paeria es personi com a acusació particular quan un agent pateixi una agressió en l’exercici de les seues funcions. També va assegurar que treballen amb el Col·legi de Psicòlegs per impulsar un servei de suport emocional al cos.
Durant l’acte, agents de la Urbana i d’altres cossos, ciutadans i entitats van rebre medalles i distincions. Entre ells, un urbà que va detectar una parada cardiorespiratòria i va practicar maniobres de reanimació fins a l’arribada del SEM i un menor que va presenciar un robatori en un vehicle i a l’alertar-ho es va poder detenir l’autor. Abans, l’alcalde, la tinenta d’alcalde Cristina Morón i l’intendent Josep Mallada van passar revista als agents.