Nova fira de cultura popular a Lleida
Organitzada per un total de 22 associacions de la ciutat per omplir la Plaça Blas Infante d’activitats en la jornada “Som Cultura” || Esdeveniments per a totes les edats amb música i dansa
Lleida ha viscut avui una nova jornada plena d’arrels, tradicions i comunitat amb la celebració de segona edició de la Fira d’entitats de cultura popular, que va tenir lloc en la Plaça Blas Infante, al barri de Cappont, sota el títol Som Cultura.
En l’edició anterior, celebrada l’any passat i batejada com a Tamborinada, va ser un èxit, motiu pel qual l’organització va decidir consolidar la iniciativa i celebrar aquesta segona edició.
En la jornada d’avui han participat un total de 22 entitats de cultura popular de la ciutat, que han mostrat una àmplia mostra de col·lectius que mantenen viva la tradició lleidatana amb geganters, moros i cristians, grups de tallers de dansa, mostres de percussió, batucades, així com danses populars, entre altres expressions festives.
Durant més de tres hores programades de fira, el públic ha gaudit d’activitats dirigides a totes les edats, convertint la Plaça Blas Infante al gran escenari de l’esdeveniment, juntament amb la passarel·la del Liceu Escolar, que ha actuat novament com a punt d’unió de les dues parts de la ciutat que separa el riu Segre.
Som Cultura va nàixer amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada i en un aparador del patrimoni cultural lleidatà. La fira s’ha reafirmat com un espai obert, inclusiu i compromès amb els valors socials, on les entitats han pogut mostrar la seua tasca, establir sinergies i arribar a nous públics. Per a l’organització “Una celebració del que uneix a la ciutat, d’allò que la fa poble i d’allò que la fa ser cultura.”