SEGURETAT
Augmenten un 23 per cent els atacs a policies, amb 182 aquest any a Lleida
Els Mossos registren un descens del 2,8% dels delictes fins a l’octubre a Ponent
Les agressions a policies han augmentat en un any al pla de Lleida, al passar de 148 casos entre el gener i l’octubre del 2024 a 182 en el mateix període del 2025, en què va viure la pitjor crisi en un brutal atac a agents a la Mariola. El cap dels Mossos a Ponent, el comissari Josep Codina, alerta que “no podem perdre el principi d’autoritat”.
Uns 300 agents dels Mossos d’Esquadra i d’altres cossos policials es van concentrar a començaments de maig per denunciar l’increment d’agressions que pateixen. La protesta va ser convocada arran del brutal atac que van viure una setmana abans per part d’una turba de veïns de la Mariola en el qual sis efectius de l’ARRO –antiavalots– van resultar ferits –van necessitar 57 punts de sutura en total–.
Només aquest any, entre el gener i l’octubre, els Mossos d’Esquadra han comptabilitzat 182 delictes d’atemptat, resistència i desobediència a agents de l’autoritat a la comarques del pla de Lleida, un 23% més que en el mateix període de l’any anterior, quan se’n van registrar 148.
“Hi ha un concepte que és molt clar, que és el principi d’autoritat, i ha de respectar-se, tant a nivell policial com a nivell de salut, amb el personal sanitari, o a nivell d’educació, amb els docents. No podem perdre com a societat el principi d’autoritat. I, per tant, hem de vetllar perquè es mantingui, per la seguretat de tots”, assegura el cap de la Regió Policial de Ponent dels Mossos d’Esquadra, el comissari Josep Codina, que ha concedit la seua primera entrevista des que va accedir al càrrec i la publiquem avui.
Codina va substituir el comissari Josep Maria Estela, que va tornar a la cúpula del cos a Catalunya. Respecte a l’agressió de la Mariola, Codina recorda que es va detenir el principal sospitós poc després i va ingressar a la presó.
A nivell delinqüencial global, en els nou primers mesos de l’any s’ha registrat un descens del 2,8% de fets delictius a les comarques de Ponent (Segrià, Pla, Garrigues, Noguera, Segarra i Urgell, que sumen uns 375.000 habitants). En xifres, són 15.846 delictes el 2025 pels 16.304 del 2024, 458 menys. El comissari afirma que “hem aconseguit una estabilització de les dades delictives amb una tendència a la baixa. El que busquem és proximitat a la ciutadania; que senti els Mossos com la seua policia”.
Per tipologia d’il·lícits penals, els que són contra les persones han augmentat en un 0,6% (de 2.940 a 2.958), malgrat que els homicidis en totes les seues tipologies han passat de 19 a 26 (un 36,8% més), gran part per imprudències de trànsit.
Respecte a les drogues, l’augment ha estat notable, del 28,7%, al passar de 115 a 148 casos, sobretot per marihuana. “No abaixarem la guàrdia, perquè sabem que darrere de la marihuana hi ha crim organitzat”, sentencia.
Menys robatoris en immobles però més amb violència
Els delictes contra el patrimoni registren una tendència diferent segons la tipologia, encara que en el seu conjunt s’ha produït un descens del 4,1%, d’11.516 en els primers nou mesos del 2024 a 11.039 en el mateix període d’aquest any. El més comú, el furt (robatori a la distracció), passa de 4.237 a 4.055, amb un descens del 4,3%.
S’han mantingut estables els robatoris en vehicles, de 1.268 a 1.288. En aquest sentit, els Mossos, al costat de la Guàrdia Urbana, han aconseguit frenar l’augment de casos que es va detectar a començaments d’any a la capital del Segrià, quan en un sol cap de setmana de març hi va haver mig centenar de casos. “Van ser comesos per quatre o cinc persones que eren reincidents. Tots ells van ingressar a la presó i el descens ha estat evident”, comenta Codina.