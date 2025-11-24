SEGURETAT
Josep Codina, comissari dels Mossos a Ponent: «No podem perdre el principi d’autoritat»
El comissari Josep Codina va ser nomenat fa un any cap dels Mossos d’Esquadra a la Regió Policial Ponent. Fins aleshores era comissari en cap de la Comissaria General de Relacions Institucionals i va substituir el comissari Josep Maria Estela, que va tornar a la cúpula del cos a Catalunya. Codina concedeix a SEGRE la seua primera entrevista a Lleida per fer balanç d’aquests primers dotze mesos i explica que ha viscut moments molt durs com l’assassinat d’un agent del cos a Cappont al ser disparat pel seu sogre.
Quin balanç fa d’aquests 12 mesos?
No ha estat un any fàcil, sinó amb moltes circumstàncies i fets, però hem aconseguit una estabilització de les dades delictives i una tendència a la baixa del voltant d’un tres per cent. M’he dedicat part del temps a conèixer els principals actors de Ponent i a seguir el treball conjunt amb la resta de cossos. També a buscar la proximitat amb la ciutadania, perquè senti els Mossos d’Esquadra com la seua policia, especialment en la prevenció dels delictes. El moment més dur ha estat, sense cap dubte, el de l’assassinat d’un agent a Cappont.
El comissari Estela va dir en una entrevista que va concedir a SEGRE abans de la seua marxa que Lleida necessitava més efectius i mitjans. En quina situació ens trobem?
Hem incorporat 38 efectius a la nostra regió, divuit a Lleida ciutat i la resta repartits per les altres comissaries. El més important és l’increment que hi haurà fins al 2030, ja que progressivament hi haurà més policies. També s’està construint la nova comissaria de Mollerussa i avança el projecte de la segona de Lleida, que serà seu de la regió perquè ens falta espai.
Ponent ha estat aquest any el banc de proves de noves iniciatives policials.
Efectivament. Hi ha dos clars exemples, el patrullatge més polivalent de l’ARRO amb equips de tres agents i totterrenys, o la possibilitat de recollir denúncies al lloc on es comet el delicte, evitant desplaçaments a les víctimes.
Una de les grans preocupacions de la ciutadania és la inseguretat. Quins esforços es fan per lluitar contra la delinqüència comuna?
S’han incrementat els controls per detectar armes blanques a la via pública i s’han redoblat esforços per lluitar contra els reincidents i per evitar robatoris a l’Horta o incidents en el lleure nocturn. Evidentment, ens adaptem a les necessitats que es produeixen en cada entorn, no és el mateix Ponent que l’àrea metropolitana de Barcelona.
Hi ha preocupació per les agressions amb armes blanques?
Sí, però he de dir que hem identificat els autors en més del 90% dels fets que s’han produït amb armes blanques i s’han resolt els casos. Generalment, es produeixen en entorns de coneguts entre ells.
Un dels moments més crítics va ser l’agressió a agents antiavalots al barri de la Mariola. Fins i tot hi va haver protestes policials. Quina conclusió treu d’aquest episodi?
Primer de tot cal condemnar fermament el que va ocórrer. Ho he dit moltes vegades. Van ser uns atacs molt greus. La investigació ha donat els seus fruits i es va detenir l’autor material de les agressions, que va ingressar a la presó. Quines conclusions en trec? Doncs que hi ha un concepte que és molt clar, que és el principi d’autoritat, que s’ha de respectar, tant a nivell policial com a nivell de salut, amb els sanitaris, o d’educació, amb els docents. No podem perdre aquest principi d’autoritat en la societat. Hem de vetllar perquè es mantingui, perquè contribueixi a la seguretat de tots.
Aquest any s’ha resolt l’assassinat d’un pagès a Vilanova de la Barca. Com ho valora?
A Lleida tenim grans investigadors. En aquest cas hi va haver un treball conjunt, meticulós i excel·lent de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos. També hi ha altres importants investigacions com les del narcotràfic de marihuana o la xarxa que robava Toyota Rav4.
Hi ha gent que relaciona la delinqüència amb la immigració. Què els diria?
Nosaltres detenim persones, independentment de la seua nacionalitat. Fem la nostra feina, que és portar davant de l’autoritat judicial aquells que suposadament han comès un delicte. No hem de criminalitzar una persona o un col·lectiu partint del seu lloc d’origen.
Els molesta que hagin detingut un reincident i al cap de poques hores ja torni a estar al carrer i delinqueixi una altra vegada?
Entenc que la ciutadania vegi o percebi allò que es diu popularment que entren per una porta i surten per l’altra, però això no genera malestar en la policia. Els Mossos sabem quines són les regles del joc i quin és el nostre treball. El que ens correspon és portar un bon atestat i unes bones proves perquè l’autoritat judicial prengui la millor decisió.
Durant els últims anys s’han disparat les estafes, especialment a través d’internet. Què hi hem de fer?
És un àmbit en el qual hem de fer molta prevenció. Cada vegada els ciberdelinqüents ens ataquen de manera més enginyosa amb la IA.