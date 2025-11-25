PATRIMONI
El consistori utilitzarà drons per revisar l’estat del Molí de Cervià
Inicia els treballs per recuperar l’edifici desbrossant la vegetació del perímetre. Una vegada se’n sàpiga la situació es dissenyarà el pla de rehabilitació
L’ajuntament ha iniciat els treballs per desbrossar l’entorn de l’antic Molí de Cervià, un element protegit situat a la partida de Grenyana els orígens del qual daten del segle XII, i preveu utilitzar drons per revisar-ne l’estructura i dissenyar un pla per rehabilitar-lo. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en la visita als treballs de desbrossament, que consisteixen bàsicament a retirar les espècies invasores, mantenir els arbres o arbustos que no comprometin l’estructura de les edificacions i tinguin un interès a nivell ambiental. Aquesta actuació durarà unes dos setmanes i després amb un sistema de drons farem una planimetria i uns alçats per tenir registrades degudament les dimensions dels dos edificis del Molí de Cervià i avaluar-ne l’estat”, va dir Larrosa. Una vegada tinguin analitzat tot el complex es procedirà a redactar el projecte per rehabilitar-lo, ja que està molt degradat i no té ni teulada, perquè “va desaparèixer” fa anys. Paral·lelament, s’estan fent treballs per recollir informació històrica i arqueològica de l’espai. “La idea que hi ha darrere d’aquesta iniciativa és posar en valor el nostre patrimoni, evitar que es degradi més i donar a conèixer aquest espai, així com generar una zona de lleure amb taules per fer pícnic i algun servei addicional que complementi aquesta construcció de la partida de Grenyana”, va afegir Larrosa.
Val a recordar que l’origen del Molí de Cervià es remunta al segle XII, quan a Ramon de Cervià se li va atorgar un privilegi per fer el molí. Està situat al costat de la séquia de Fontanet i l’ajuntament és propietari de l’equipament des de l’any 2019. Llavors es va instal·lar una tanca perimetral i el ple d’octubre de l’any passat va aprovar per unanimitat una moció per recuperar el complex, que forma part del Catàleg d’Elements Històrics i Arquitectònics de Lleida.