El Comú de Lleida demana atenció per als homes que exerceixen violència masclista
Demana estudiar la creació d’un servei d’atenció a homes i joves per a la promoció de relacions no-violentes
El Comú de Lleida va reclamar al govern municipal reforçar les polítiques de prevenció de la violència masclista centrant-se també en els homes, més enllà de la protecció de les dones.
El grup demana estudiar la creació d’un servei d’atenció a homes i joves per a la promoció de relacions no-violentes, orientats a homes que han exercit o exerceixen violència masclista i a adolescents que necessiten conscienciar-se de conductes abusives i transformar-les.