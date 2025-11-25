SEGRE

El Comú de Lleida demana atenció per als homes que exerceixen violència masclista

Demana estudiar la creació d’un servei d’atenció a homes i joves per a la promoció de relacions no-violentes

Imatge d’arxiu d’una vista aèria de la presó de Lleida.

El Comú de Lleida va reclamar al govern municipal reforçar les polítiques de prevenció de la violència masclista centrant-se també en els homes, més enllà de la protecció de les dones. 

El grup demana estudiar la creació d’un servei d’atenció a homes i joves per a la promoció de relacions no-violentes, orientats a homes que han exercit o exerceixen violència masclista i a adolescents que necessiten conscienciar-se de conductes abusives i transformar-les.

