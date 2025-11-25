JUSTÍCIA
La Generalitat atorga la medalla d’honor al Col·legi de l’Advocacia
Lucía Jiménez també ha estat condecorada
La Generalitat va lliurar ahir 19 medalles d’honor i dos premis en l’acte institucional del Dia de la Justícia a Catalunya. Una de les medalles d’honor va ser per al Col·legi de l’Advocacia de Lleida, que celebra el 175 aniversari de la seua creació. També es van entregar medalles d’honor a Lucía Jiménez, magistrada i expresidenta de l’Audiència de Lleida; Lídia Urrea, secretària coordinadora provincial de Lleida; Albert Montell, jutge i president del Jurat Provincial d’Expropiació a Lleida des de l’any 2006; i Montserrat Cerqueda, degana del Col·legi de Graduats Socials. També hi va haver mencions honorífiques per a Alexandre Rubió, lletrat de l’Administració de Justícia; i Antonio Gilart, jutge de pau d’Alpicat entre els anys 2000 i 2025.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va felicitar els guardonats i va destacar “la pluralitat de diferents angles per servir la justícia”, des de la medicina forense fins als magistrats, lletrats, advocats o mediadors. Així, va reivindicar que la justícia és un servei públic “dirigit a la ciutadania” i que, com qualsevol altre servei essencial, s’ha d’adaptar a una societat cada vegada “més exigent”. Els 2 Premis Justícia van ser atorgats a l’Associació de Professionals de Mediació de Conflictes i a l’advocat i expolític, ponent de la Constitució, Miquel Roca Junyent. En el seu discurs, Roca va subratllar que “la polarització política no pot arribar mai a la justícia perquè una societat políticament polaritzada no té límits en la seua perillosa ambició i, sovint, vol envair o condicionar el camp sagrat de la independència judicial”. Constatem una perillosa desaparició social del valor de la presumpció d’innocència”, va afegir.