Un lladre s'amaga sota un cotxe després d'intentar robar en un traster al barri de Cappont de Lleida
Va passar la matinada del diumenge. L'altre sospitós va acabar fugint
Els Mossos d’Esquadra van arrestar la matinada de diumenge un home de 27 anys acusat d’intentar robar en una zona comunitària del carrer Cronista Muntaner, a Cappont.
Va passar a les 1.30 hores quan un veí va aparcar el seu vehicle i va observar com dos individus intentaven forçar trasters. Va trucar al 112 i hi van acudir diverses patrulles. Un dels sospitosos va aconseguir fugir mentre que l’altre va ser localitzat a sota d’un cotxe. Va ser arrestat per un robatori amb força.