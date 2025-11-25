AGRICULTURA
El saló Agrobiotech de Lleida comença aquest dimarts amb previsions de 14.000 visitants
La Fira acull la primera edició de la fira agrària, que espera un impacte de 9,3 milions
La fira Agrobiotech Innovation Forum arranca avui la primera edició amb la previsió de rebre uns 14.000 visitants professionals fins dijous als pavellons de la Fira, segons va indicar el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, que va afegir que s’espera un impacte econòmic d’uns 9,3 milions d’euros en producció total, més 4,2 en valor afegit brut. El saló ha creat uns 76 llocs de treball directes i indirectes, va explicar.
El certamen naix aquest any després de la decisió de separar la tradicional Fira de Sant Miquel en dos certàmens: la fira gastronòmica MOS, destinada a un públic més familiar, i l’Agrobiotech, que espera visitants professionals a la recerca de novetats en maquinària agrícola –especialment tractors, amb presència de totes les concessionàries– o ramaderia i tractament de l’aigua, així com energies renovables.
També hi haurà un espai per a més de 60 empreses emergents i 30 jornades professionals.
La inauguració correrà a càrrec de l’encara rector en funcions de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, que divendres serà rellevat per Maria Àngels Balsells.
Oriol Oró, director de Fira de Lleida, va expressar la seua satisfacció a les bones expectatives, tant per les 171 empreses i expositors participants com pels visitants. En aquest sentit, va destacar que ha despertat interès més enllà de l’àrea d’influència tradicional de Lleida. Alguns hotels de la ciutat van afirmar estar plens o gairebé gràcies a Agrobiotech.
Ponència sobre clima i torró d’espirulina
Entre les ponències d’avui destaquen les centrades en els reptes del canvi climàtic, a càrrec del científic Fernando Valladares, i en els reptes de la digitalització, organitzades per Microsoft Espanya. Així mateix, la granja de microalgues ecològiques Blauver presentarà el primer torró funcional elaborat amb només ametlla crua, mel d’acàcia i espirulina fresca, amb la col·laboració de Torrons i Mels Alemany.