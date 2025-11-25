Tres detinguts per robatoris en vehicles a Lleida en dos dies
La Guàrdia Urbana va detenir un home després de ser enxampat robant en un cotxe de Balàfia i la Policia Local va arrestar a la Bordeta dos homes que estaven forçant-ne dos
La Guàrdia Urbana va detenir diumenge a Balàfia un home de 44 anys acusat de robar en un cotxe i amenaçar l’amo del vehicle quan va ser descobert. Els fets van tenir lloc al carrer Ciutadella quan un veí va sorprendre un home trencant un dels vidres del seu cotxe.
D’altra banda, la Policia Local va arrestar aquest dilluns a la tarda dos individus més acusats de forçar dos cotxes a l’avinguda Miquel Bartllori. Un veí va donar l’alerta.