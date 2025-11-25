Un de cada tres metges té activitat privada i demanen ajuda política per negociar amb les asseguradores
El nombre de persones amb assegurança de salut ja se situa en el 34%
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) calcula que uns 15.300 professionals fan algun tipus d’activitat privada, el 32% del total de col·legiats menors de 75 anys. L’enquesta als professionals del sector, presentada aquest dimarts, també recull que el 34% de la població té una assegurança privada de salut, pel 28% del 2019 -dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA)-. La secció de Metges d’Assegurança Lliure de Barcelona (CoMB) ha demanat ajuda al Departament de Salut per negociar amb les asseguradores millores retributives o altres aspectes com limitar les pujades de quotes a les persones grans. El CoMB també ha alertat que una major flexibilitat del sector privat pot captar metges en un context en què en falten.
La presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), Elvira Bisbe, ha assenyalat que els professionals veuen com a “bondats” del sector privat una major flexibilitat o possibilitat de conciliació i que aquesta pot ser una “eina d’atracció de talent” en un context en què falten metges, sobretot d’algunes especialitats.
“És un aspecte que ens preocupa. Els hospitals privats poden oferir aquestes condicions per captar metges. Potser des del punt de vista retributiu (el sector) no és tan excel·lent i necessitaria millorar, però des del punt de vista professional resulta molt atractiu. Creiem que és un tema que, davant la falta de metges, probablement podem veure moviment en els propers mesos o anys”, ha afirmat Bisbe, que també ha fet referència a la posada en marxa de nous hospitals privats a l'àrea de Barcelona.
El treball ha estat elaborat a partir d’una enquesta a 1.271 metges, amb un mostra principalment del CoMB (84%), amb a prop d’un 5% dels col·legis de Lleida, Tarragona i Girona, amb un 63% d’homes i un 37% de dones.