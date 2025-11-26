EDUCACIÓ
Avisen la privada que no pot cobrar quotes “il·legals”
Advertència de la síndica després de rebre 24 queixes per aquesta raó. Diu que no poden obligar les famílies a fer pagaments extra
La síndica de greuges va avisar ahir les escoles concertades que no poden cobrar a les famílies “quotes impròpies”. Una advertència que va fer després de rebre 24 queixes aquest any per aquesta raó, que famílies es queixen que algunes escoles han substituït una aportació voluntària i vinculada a la fundació per una quota anual sota el concepte de “serveis generals” o “manteniment del projecte educatiu”, que s’aplica sense poder rebutjar-ho. Al seu torn, les famílies també denuncien que als rebuts mensuals no es desglossen quins són aquests serveis pels quals se’ls cobra. Per això, la síndica va recordar que les despeses de l’educació han de quedar cobertes per concert, i que per a la resta de serveis que ofereixen, les despeses han d’aparèixer desglossades i cada família ha de pagar els serveis que utilitza i que no pot aplicar-se una quota general. En la seua resposta a les queixes la síndica va remarcar que la llei d’Educació estableix que els ensenyaments de segon cicle d’Infantil, Primària i Secundària són gratuïts i que no es pot imposar l’obligació de fer aportacions econòmiques als centres ni vincular l’escolarització a l’obligatorietat de rebre un servei escolar addicional que requereixi un pagament extra per a les famílies.
La concertada diu que apliquen copagaments per falta de recursos
La Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) va criticar ahir que les escoles d’iniciativa social “només” reben el 14% dels recursos de Suport Intensiu l’Educació Inclusiva (SIEI), quan escolaritzen el 30% de l’alumnat amb necessitats educatives específiques associades (NESEA). Així ho va assegurar el seu president, Santi Giménez, i la seua predecessora al càrrec, Mar Pla, que van recordar que l’escola d’iniciativa social escolaritza 345.000 alumnes i, d’aquests, 30.000 tenen diferents discapacitats o trastorns i més de 60.000 tenen necessitats socioeconòmiques. “Assignen els nens amb necessitats especials, però no els recursos”, va dir Giménez, la qual cosa “genera una discriminació”. Per la seua part, Pla va criticar l’infrafinançament de la concertada, la qual cosa obliga les famílies a assumir un copagament mitjà del 30% del cost real de la plaça escolar.