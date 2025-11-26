Denuncien un motí a la presó de Lleida i que Justícia desautoritza tècnics
CSIF diu que el departament anul·la la regressió de grau proposada
El sindicat CSIF va informar aquest dimarts que el 3 de novembre hi va haver un motí a la presó Ponent, els set interns que el van instigar van ser aïllats i la junta de tractament va acordar una regressió de grau (una reducció en la llibertat de l’intern, que es produeix per una evolució negativa en la seua conducta). Després d’això, denuncien que “la direcció general de Serveis Penitenciaris ha decidit corregir la decisió dels tècnics i els reclusos continuaran classificats en segon grau”. El departament de Justícia va declinar ahir valorar el cas. El CSIF expl ica que “un grup nombrós d’interns del mòdul 5 es va amotinar al pati, desobeint ordres del personal, proferint crits i insults i instigant la resta a afegir-se a una protesta violenta. Aquesta acció va alterar greument l’ordre del centre i va posar en risc molt greu la seguretat”.
El sindicat diu que “els set principals instigadors van ser aïllats i se’ls van incoar faltes molt greus per participar o instigar motins o desordres col·lectius, com estableix la normativa vigent”. Posteriorment, l’equip multidisciplinari del mòdul i la junta de tractament, “de forma unànime, van acordar proposar la regressió a primer grau”, segons el CSIF, que afegeix que “sorprenentment, la direcció general de Serveis Penitenciaris ha decidit corregir la decisió dels tècnics, argumentant que participar en un motí no és suficient per aplicar una regressió a primer grau”.
Per tot això, considera que “aquesta decisió és incomprensible i profundament preocupant”. Afegeixen que “s’envia un missatge nefast: alterar la seguretat del centre no té conseqüències reals. Aquesta política fomenta la impunitat, debilita l’autoritat dels treballadors i erosiona la seguretat i el clima de convivència”.