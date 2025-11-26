INTERIOR
Els Mossos revelaran la nacionalitat dels detinguts per combatre mentides dels ultres
A partir del 2026 en el balanç delinqüencial, com ja fa l’Ertzaintza. “Un exercici de transparència” destinat a oferir “dades en context” i evitar vincular immigració i delinqüència
Els Mossos d’Esquadra inclouran a partir del 2026 en els seus balanços de criminalitat l’origen dels detinguts, igual com fa ja l’Ertzaintza. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va explicar dilluns durant la roda de premsa del pla Kanpai sobre la multireincidència (vegeu SEGRE d’ahir) que quan es presenti el balanç delinqüencial de Catalunya faran una anàlisi amb més context sobre tipologies delictives determinades i perfil del delinqüent majoritari, incloent també en alguns casos si es tracta de persones estrangeres. Interior presenta la mesura com “un exercici de transparència” destinat a oferir “dades en context” i “evitar que l’extrema dreta utilitzi xifres parcials per vincular de forma automàtica immigració i delinqüència”, segons va explicar la consellera d’Interior, Núria Parlon. Tanmateix, les notes de premsa continuaran sense incloure la nacionalitat –només s’informa de l’edat i el gènere de l’arrestat–, que només apareixerà en el balanç anual. L’objectiu és aconseguir una transparència més gran i dissenyar polítiques de prevenció més específiques.
L’anunci dels Mossos es produeix dies després que l’Ertzaintza basca revelés que més del 60% dels detinguts són estrangers.
En un altre ordre, Josep Lluís Trapero va intervenir ahir en la comissió d’investigació del Parlament sobre infiltracions policials, en la qual va assegurar que els Mossos no tenen coneixement d’infiltracions d’altres cossos. “No en tenim coneixement perquè a nosaltres no se’ns informa d’això”, va explicar Trapero.
Sí que es facilita la procedència de la població reclusa
Justícia sí que ofereix la nacionalitat en les dades estadístiques setmanals d’execució penal, que són públiques. Així, per exemple, dels 628 interns del Centre Penitenciari Ponent, 280 són de nacionalitat espanyola. És a dir, el 55,4% és de nacionalitat estrangera (348). En aquest cas, val a recordar que una de les mesures per decretar presó provisional és la falta d’arrelament. A Catalunya hi ha una població reclusa de 9.127 persones, de les quals 4.317 són de nacionalitat espanyola (47,3%) mentre que 4.810 són estrangers (52,7%).