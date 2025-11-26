SANITAT
Lleida és la regió amb la taxa d’ictus més gran de Catalunya i el tractament més limitat
El percentatge de casos és del 2,6%, set dècimes més que la mitjana catalana, i a l’Alt Pirineu i Aran és de l’1,7%. L’Arnau només pot tractar els casos més greus de dilluns a divendres durant cinc hores
El 2,6% de la població de la regió sanitària de Lleida ha patit un ictus en algun moment de la seua vida, la taxa més alta de tot Catalunya. Així ho recull l’enquesta de salut pública de Catalunya del 2024 que la Generalitat va presentar a començaments de mes, i que situa la regió del pla set dècimes per sobre de la mitjana catalana (1,9%) i nou de la de l’Alt Pirineu i Aran (1,7%). Una xifra que contrasta que Lleida és de les zones de Catalunya amb els tractaments més limitats per a aquesta malaltia, ja que el seu hospital de referència, l’Arnau de Vilanova, només pot atendre els casos més greus de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i fora d’aquest horari ha de derivar els pacients a Barcelona.
Segons l’enquesta, a Lleida han patit més ictus les dones que els homes. Concretament, el 3,1% de les majors de 15 anys, mentre que en els homes el percentatge és del 2,1%. Així mateix, l’enquesta estima que aquest 2,6% de la població de Lleida que ha tingut un accident cerebrovascular serien unes 8.249 persones, 3.435 homes i 4.815 dones. Una xifra que, si bé quantitativament és inferior a la de les regions de Barcelona Ciutat, les àrees Metropolitanas Nord i Sud i Girona, si es compara amb la població total, la de Lleida és la més alta de totes. Prova d’això és que la regió que més se li atansa pel que fa a percentatge és la Metropolitana Sud (2,4%). A la de l’Alt Pirineu i Aran calculen que 1.151 persones han patit un ictus.
Al ser preguntat per aquestes xifres, l’Institut Català de la Salut a Lleida (ICSLleida) es va remetre a un estudi que va analitzar la incidència de l’ictus a Lleida entre els anys 2010 i 2014. “Es van identificar 4.397 pacients; dels quals 1.617 (36,8%) tenien 80 anys o més; 3.969 (90,3%) van presentar ictus esquèmic; i les 1.741 (39,6%) eren dones”.
Van afegir que “en tot els anys la incidència va augmentar amb l’edat i va ser significativament més gran en homes que en dones”. Tanmateix, les dades de l’enquesta de Salut demostren que aquesta malaltia afecta, actualment, més dones que homes. L’estudi conclou que “l’envelliment de la població comporta una elevada taxa bruta d’incidència”.
El fet que l’Arnau només pot tractar els ictus més greus de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores ha causat crítiques d’usuaris i partits. Salut va admetre fa dies que l’horari a Lleida “resulta insuficient” i que és “una necessitat estratègica ampliar-lo a les 24 hores”.