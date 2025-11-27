Atropellen un nen d’11 anys al barri de la Bordeta de Lleida
El conductor s'hauria enlluernat amb el sol
Un nen d’11 anys va resultar ferit lleu aquest dimecres al matí al ser atropellat per un turisme al carrer Hostal de la Bordeta. Va passar a les 9.00 hores quan un cotxe es va aturar en un pas zebra, va deixar passar un vianant i va reiniciar la marxa al no adonar-se –a l’enlluernar-se amb sol– que també creuava un nen, segons va informar la Paeria, que va afegir que li va donar un lleu cop. El conductor va parar al veure que el menor va caure a terra. Al lloc va acudir la Urbana i una ambulància. El menor va pa· tir ferides de caràcter lleu i es va descartar que fos evacuat a un centre mèdic.
Ferida en un atropellament a Mollerussa
Una dona va resultar ferida de diversa consideració al ser atropellada aquest dimecres al matí a Mollerussa. Va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El sinistre es va registrar a les 7.38 hores al carrer Sant Antoni.
D’altra banda, a les 6.50 hores hi va haver dos ferits lleus en una sortida de via d’un vehicle a l’L-701 a Granyena de les Garrigues. A Solsona, a les 17.50 hores hi va haver una col·lisió frontal que es va saldar amb tres ferits. Un dels ocupants va ser rescatat.