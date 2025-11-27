SUCCESSOS
Empresonat al robar en 3 cotxes a l’aplicar-se-li la llei de reincidència
Detingut a Lleida, té 30 antecedents i el jutjat en va decretar ahir l’ingrés a la presó al demanar-ho la Fiscalia. Una reforma preveu presó amb 3 condemnes fermes
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar ahir presó provisional per a un home de 32 anys –que compta amb una trentena d’antecedents– que va ser detingut dimarts passat pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor de tres robatoris en vehicles. La Fiscalia va sol·licitar presó provisional sense fiança i el jutjat la va acordar. Una recent reforma penal preveu presó si hi ha tres condemnes fermes. La detenció es va produir després que dijous passat una patrulla observés un home, conegut pels seus nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, al carrer Mariola que, al veure els policies, va adoptar una actitud evasiva. Els agents el van identificar i, en una bossa de plàstic, li van trobar diversos objectes de dubtosa procedència, entre els quals una llanterna, una jaqueta i aparells electrònics. Els articles van ser portats a comissaria, on van confirmar que havien estat robats un dia abans de tres vehicles estacionats als carrers Mariola, Joc de la Bola i passeig de Ronda. L’individu va ser localitzat dimarts a la matinada al carrer Cardenal Cisneros i es va procedir a la seua detenció. Va passar ahir a disposició i va ingressar a la presó. En aquest cas, el Ministeri Públic va sol·licitar-ne l’empresonament. Si no ho hagués demanat, el jutge no ho hauria pogut acordar. Val a recordar que un dels arguments per sol·licitar la presó preventiva és el risc de reiteració delictiva basant-se en els seus antecedents. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han pogut frenar l’augment de casos que es va detectar a començaments d’any. Per exemple, en un sol cap de setmana del març hi va haver mig centenar de casos. “Van ser comesos per 4 o 5 persones que eren reincidents. Tots van ingressar a la presó i el descens ha estat evident”, va explicar el comissari Josep Codina cap dels Mossos a Ponent, en una entrevista aquest dilluns a SEGRE. Així, entre gener i octubre d’enguany hi va haver 1.288 casos pels 1.268 del mateix període del passat 2024.