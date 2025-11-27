Fòrum per posar en contacte emprenedors amb inversors
La fira va acollir ahir primer el Fòrum d’Inversió Agrobiotech Lleida, que té com a objectiu posar en contacte start-ups i empreses innovadores que busquen finançament amb inversors privats i entitats financeres. Es van presentar 8 projectes empresarials del sector agrobiotecnològic davant de més de 15 inversors. Després, els emprenedors van participar en un networking per compartir experiències i establir relacions per a futurs projectes. Així mateix, l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la regidora de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, es van reunir amb una àmplia representació d’empreses de maquinària agrícola.
D’altra banda, Agrobiotech va ser també la seu d’una xarrada sobre la Marca Horta de Lleida, de la qual actualment formen part 34 empreses de sectors de l’agroalimentació i la ramaderia. La Paeria analitza elements de visibilització de la marca en establiments comercials i el 2026 preveu una campanya informativa per donar-la a conèixer a la ciutadania.