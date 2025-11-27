PLANEJAMENT
La Generalitat comprarà a Inmocaixa 49 habitatges més
A Lleida, que formen part d’un paquet de 1.064 pisos en 15 municipis. S’afegeixen als 98 que va aprovar fa una setmana
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir la compra de 49 habitatges a Inmocaixa a Lleida, que se sumen als 98 que l’Incasòl ja ha aprovat adquirir als Mangraners i a Copa d’Or després que dimarts ho ratifiqués el Consell Executiu. La compra d’aquests últims 49 habitatges formen part d’un paquet de 1.064 pisos que el Govern adquirirà a Inmocaixa per un valor de 87,2 milions d’euros. La consellera d’Habitatge, Sílvia Paneque, va informar després de l’anunci d’Illa que en el 90% d’aquest miler resideixen actualment inquilins que paguen un lloguer assequible i que passaran a estar protegits de forma permanent. A part dels 49 de Lleida, la resta d’immobles es troben als municipis de Barcelona, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Montornès del Vallès, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera, Sabadell, Olot i Tarragona.
Aquesta operació se suma a la que va fer la Generalitat fa dos setmanes, quan va aprovar adquirir 98 dels 116 habitatges socials que Inmocaixa posseeix al carrer Cal Bernet 10-14 després que els veïns denunciessin el suposat cobrament indegut de l’IBI per part de la immobiliària, la falta de manteniment dels edificis, la no-renovació dels lloguers i l’eliminació de la clàusula que els donava opcióna comprar-los. La Paeria va celebrar la decisió de la Generalitat.