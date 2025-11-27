Junts destaca el paper clau de la fira per al lideratge de Lleida
❘ Lleida ❘Una delegació de Junts va visitar ahir Agrobiotech. El portaveu al Parlament, Salvador Vergés, va destacar que la fira “s’enfoca cap a on ha d’anar el sector”. La portaveu a la comissió d’Agricultura, Jeannine Abella, va definir el nou certamen com “la Fira de Sant Miquel 2.0”, i la portaveu en la Paeria, Violant Cervera, va remarcar el repte del canvi de model. Van destacar el paper estratègic del saló per impulsar la innovació, la competitivitat i enfortir el lideratge de Lleida.