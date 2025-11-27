SEGRE

Els sindicats educatius rebutgen el calendari de negociacions plantejat pel Govern i convoquen noves mobilitzacions

Demanen acabar les reunions al febrer i no allargar-les fins a finals de curs, i situar en primer terme el salari

El secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària, Ramiro Gil; la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura; i la responsable d'educació pública no universitària de CCOO, Ester Vila Guillament.María Belmez / ACN

Els sindicats educatius han rebutjat el calendari de negociacions que els ha fet arribar el Departament d'Educació per negociar les seves condicions laborals. En una roda de premsa conjunta davant de la seu de la conselleria, USTEC·STEs, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT han exigit al Departament que modifiqui el calendari de tal manera que les reunions s'acabin al febrer, i no a finals de curs com els ha proposat l'administració, i que el primer tema a tractar sigui l'augment salarial. 

Els sindicats han alertat que aquesta petició és un "ultimàtum". De moment, han convocat una mobilització davant de la conselleria el 3 de desembre, dia que està prevista la primera trobada, i una altra el dia 10, davant dels centres educatius.

