CERTÀMENS
Visitants amb opinions diverses
Bona part elogien que la fira sigui ara només per a professionals del sector. Altres, en canvi, troben a faltar “més ambient” i la veuen “molt tècnica”
Els visitants d’Agrobiotech Innovation Forum tenen diversitat d’opinions sobre el canvi de format respecte a la tradicional Fira de Sant Miquel, ja que està destinada només a professionals del sector. Bona part dels consultats per aquest diari van elogiar precisament que el certamen no sigui per al públic general, mentre que a alguns els ha faltat “més ambient”. Així mateix, alguns van coincidir a comentar que han trobat a faltar més promoció de la nova fira, i més tenint en compte que la seua celebració ha canviat de setembre a novembre i que no manté el nom de sempre.
Un jubilat de Tarragona va explicar que ara fa tasques agràries, malgrat que no és realment un professional. Va afirmar que visitava habitualment Sant Miquel perquè “era la fira de referència” i va afegir que va decidir acudir també a Agrobiotech perquè li interessa “la maquinària”. Va assenyalar que li va semblar “molt diferent”. “No hi ha tanta gent, hi ha moltes jornades i és molt tècnica”, va detallar.
Un grup de visitants d’Albesa van relatar que el procés d’acreditar-se com a visitants fins a aconseguir les entrades els va resultar “una mica complicat”. Alguns van considerar que hi ha pocs expositors, mentre que d’altres no, però majoritàriament veuen positiu que sigui per a professionals del sector. “L’organització és millor i no hi ha aglomeracions”, va destacar un d’ells, mentre que un altre va ratificar que “està molt bé” separar la part popular de la professional”. “Així és molt millor”, va remarcar un altre, opinió que va compartir un altre visitant, en aquest cas d’Almenar.
En canvi, dos visitants procedents de l’Espluga Calba es van mostrar molt crítics. “És molt difícil accedir-hi i hi ha poc ambient. També hi ha poca maquinària”, van indicar, tot i que van apuntar que la seua intenció no és comprar.
També es van poder veure grups de joves no relacionats amb el món agrari, com unes estudiantes del cicle d’Estètica i Bellesa de l’institut Torre Vicens.